Всушники снова атаковали Донецк

Сегодня ночью, 22 декабря, поступили тревожные новости из Донецкой народной республики. Столица нового российского субъекта снова подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Во время атаки на гостиничный комплекс был ранен бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.



Сообщается, что в гостинице, на которую украинцы осуществили нападение, размещалась группа военных советников, в числе которых был высокопоставленный государственный деятель. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Гостиница находится на окраине в столице ДНР. В результате обстрела Рогозин был ранен в спину, сообщает издание "Свободная пресса". Раненого оперативно госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Отдельно подчеркивается, что угрозы его жизни нет.

Позже сам Дмитрий Рогозин дал комментарий по поводу резонансного инцидента. Он сообщил, что осколок прошел в сантиметре от позвоночника, передает "Радио 1". Рогозин чувствует себя нормально и в самое ближайшее время планирует вернуться в строй.