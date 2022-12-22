Шойгу в зоне СВО: в визите министра увидели важное предзнаменование

Шойгу в зоне СВО: в визите министра увидели важное предзнаменование
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Готовится изменение ситуации на линии соприкосновения

Сегодня, 22 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу навестил российских солдат в зоне СВО. Он заслушал доклады командиров и проверил качество обеспечения военных в полевых условиях.

Особое внимание он уделил тому, в каких условиях живут бойцы, удостоверился в наличии необходимых медикоментов и оборудования, передает "Пятый канал". 

Военные эксперты в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" предположили, что визит Шойгу в зону СВО может быть связан со вчерашним расширенным заседанием коллегии Минобороны России. 

Тем не менее, ранее политолог Сергей Макров указывал на особый смысл подобных командировок министра – он считает, что сейчас глава Минобороны лично проверяет готовность российских подразделений к новому полномасштабному наступлению в ближайшее время. 

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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