Шойгу в зоне СВО: в визите министра увидели важное предзнаменование

Готовится изменение ситуации на линии соприкосновения

Сегодня, 22 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу навестил российских солдат в зоне СВО. Он заслушал доклады командиров и проверил качество обеспечения военных в полевых условиях.

Особое внимание он уделил тому, в каких условиях живут бойцы, удостоверился в наличии необходимых медикоментов и оборудования, передает "Пятый канал".

Военные эксперты в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" предположили, что визит Шойгу в зону СВО может быть связан со вчерашним расширенным заседанием коллегии Минобороны России.

Тем не менее, ранее политолог Сергей Макров указывал на особый смысл подобных командировок министра – он считает, что сейчас глава Минобороны лично проверяет готовность российских подразделений к новому полномасштабному наступлению в ближайшее время.