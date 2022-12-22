Перед ВС РФ на Украине нависла новая угроза

Перед ВС РФ на Украине нависла новая угроза
Фото: www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Решение НАТО осложняет задачу солдатам

По итогам визита в США Зеленскому удалось уговорить страны НАТО поставить на Украину системы ПВО Patriot, на которых они настаивали последние несколько месяцев. Ранее Москва, комментируя возможность отправки комплексов, называла этот шаг существенной эскалацией. Эксперты оценили, как новые вооружения могут отразиться на ходе конфликта. 

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что поставки могут серьезно осложнить действия российской армии в зоне СВО. Он отметил, что система ПВО постоянно модернизируется, и последние ее виды даже способны сбивать крылатые ракеты. 

"Это будет грозный соперник для наших ВКС, для вертолетов", – указал эксперт.

Однако он подчеркнул, что освоение комплекса займет у украинских солдат несколько месяцев.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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