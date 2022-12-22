"Мы потерпели фиаско": Путин сделал несколько эмоциональных заявлений о СВО

Глава России указал, что страну долгие годы "водили за нос"

Владимир Путин в пресс-подходе 22 декабря подвел итоги уходящего года. Президент отметил, что идеальные планы бывают только на бумаге, но в целом, считает он, 2022-ой Россия прошла довольно уверенно, и ничего из текущих ситуаций не помешает реализовать будущие планы.

Глава отметил, что все, что связано со спецоперацией – вынужденная и необходимая мера.

Также президент указал, что его очень трогает, как российская молодежь реагирует на СВО.

"Знаете, до слез пробивает, когда ребятишки, подростки, люди чуть постарше, пишут письма, собирают вещи", – вспомнил лидер.

Путин подчеркнул, что в данный момент динамика событий очень большая – и в конкретный момент времени трудно зафиксировать какие-то конкретные результаты и планы. Но, говоря о перспективе организации послания Федерального собрания, он отметил, что безусловно все будет в начале следующего года.

Что касается вовлеченности США в конфликт на Украине, президент заявил, что нужно смотреть "ширше" и "глыбжэ". Он отметил, что Штаты давно вовлечены в процессы, происходившие на украинской территории.

Также лидер отметил, что Москва долго надеялась на какие-то мирные договоренности, но недавно оказалось, что их "водили за нос" – так, вероятно, он отреагировал на слова Меркель о Минских договоренностях. Во время речи Путин не с трудом скрывал свое возмущение.

Глава России указал, что все поставленные на Украине цели будут достигнуты, и одна из них – защита людей.

"Сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. Вот в этом смысле они добились результата. Мы в этом смысле потерпели известное фиаско", – указал президент.

Он не исключил, что Россию специально подталкивали к началу спецоперации, и отступать больше было некуда.