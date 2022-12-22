США готовы к переговорам с Россией при одном условии

США готовы к переговорам с Россией при одном условии
Фото: unsplash.com
В Вашингтоне сделали официальное заявление

После встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Джо Байден не планировал провести переговоры еще и с главой России Владимиром Путиным. Однако такая встреча в перспективе возможна, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Американский чиновник напомнил о словах Байдена после встречи с Макроном. 

"Если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться", – заявил Кирби.

Вместе с тем он подчеркнул, что это может состояться только после консультаций с Киевом. 

Ранее Вашингтон одобрил поставки системы ПВО Patriot для ВСУ. В России призывали Запад не идти на подобный шаг, поскольку он стал бы серьезной эскалацией украинского конфликта. Американцы, в свою очередь, утверждают, что поставки вооружений наоборот приближают наступление мирных переговоров по Украине. 

Источник: Life ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Германии заметили подозрительную деталь на встрече Зеленского и Байдена

Немцы внимательно следят за событиями на международной арене

Что Байден пообещал Зеленскому на личной встрече

Переговоры прошли в Вашингтоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей