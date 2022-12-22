США готовы к переговорам с Россией при одном условии

В Вашингтоне сделали официальное заявление

После встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Джо Байден не планировал провести переговоры еще и с главой России Владимиром Путиным. Однако такая встреча в перспективе возможна, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Американский чиновник напомнил о словах Байдена после встречи с Макроном.

"Если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться", – заявил Кирби.

Вместе с тем он подчеркнул, что это может состояться только после консультаций с Киевом.

Ранее Вашингтон одобрил поставки системы ПВО Patriot для ВСУ. В России призывали Запад не идти на подобный шаг, поскольку он стал бы серьезной эскалацией украинского конфликта. Американцы, в свою очередь, утверждают, что поставки вооружений наоборот приближают наступление мирных переговоров по Украине.