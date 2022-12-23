Кровавый котел: артиллерия превращает в пепло позиции ВСУ в Бахмуте

Кровавый котел: артиллерия превращает в пепло позиции ВСУ в Бахмуте
MOD Russia/www.globallookpress.com

Подразделения российских войск успешно продвигаются в Бахмуте. В городе завязались ожесточенные бои, которые проходят в пределах городских кварталов. Как пишут медиа, украинские силы удалось выбить в южной части города. В скором времени ВСУ намерены пойти в контратаку, чтобы вернуть потерянные позиции.

В окрестностях города противника также теснят: россияне вышвырнули противника из восточной части Клещеевки. Постепенно город переходит под контроль сил РФ.

В целом же Артемовское направление остается для ВСУ крайне неудачным. Контратака украинских войск у Курдюмовки провалилась из-за засады российских бойцов. ВСУ понесли потери, хотя и вырвались из окружения. 

Как пишет "Украина.ру", на Бахмутском направлении усиленно работает российская артиллерия. ВСУ получили подкрепление. Канадский журналист Джулиан Макфарлейн заявил, что позиции ВСУ превратились в "кровавый котел" из-за огромных потерь. НАТО с украинскими силами отступают, уходя из населенных пунктов, несмотря на отчаянное сопротивление. Российские войска медленно, но верно окружают город. Логика сил РФ такова: город штурмовать не нужно, необходимо уничтожить силы ВСУ для снижения боевого потенциала противника. Ежедневно в Бахмуте ВСУ теряют до 800 человек.

На Краснолиманском направлении, передает телеканал "360", ВСУ перебрасывают инженерные подразделения с бронетехникой.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
новости партнеров

Перед ВС РФ на Украине нависла новая угроза

Решение НАТО осложняет задачу солдатам

Что Байден пообещал Зеленскому на личной встрече

Переговоры прошли в Вашингтоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей