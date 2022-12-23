Кровавый котел: артиллерия превращает в пепло позиции ВСУ в Бахмуте

Подразделения российских войск успешно продвигаются в Бахмуте. В городе завязались ожесточенные бои, которые проходят в пределах городских кварталов. Как пишут медиа, украинские силы удалось выбить в южной части города. В скором времени ВСУ намерены пойти в контратаку, чтобы вернуть потерянные позиции.

В окрестностях города противника также теснят: россияне вышвырнули противника из восточной части Клещеевки. Постепенно город переходит под контроль сил РФ.

В целом же Артемовское направление остается для ВСУ крайне неудачным. Контратака украинских войск у Курдюмовки провалилась из-за засады российских бойцов. ВСУ понесли потери, хотя и вырвались из окружения.

Как пишет "Украина.ру", на Бахмутском направлении усиленно работает российская артиллерия. ВСУ получили подкрепление. Канадский журналист Джулиан Макфарлейн заявил, что позиции ВСУ превратились в "кровавый котел" из-за огромных потерь. НАТО с украинскими силами отступают, уходя из населенных пунктов, несмотря на отчаянное сопротивление. Российские войска медленно, но верно окружают город. Логика сил РФ такова: город штурмовать не нужно, необходимо уничтожить силы ВСУ для снижения боевого потенциала противника. Ежедневно в Бахмуте ВСУ теряют до 800 человек.

На Краснолиманском направлении, передает телеканал "360", ВСУ перебрасывают инженерные подразделения с бронетехникой.