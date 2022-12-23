Париж считают чуть ли не предателем ЕС

Французский лидер Эммануэль Макрон пытается проявлять такт в отношении Кремля – Париж заявляет, что Киеву нужно отказать во вступление в НАТО. Однако, как указывает читательская аудитория во Франции, парадокс заключается в самом присутствии альянса на Украине.

Ранее Макрон заявил о необходимости гарантировать России условия для ее безопасности по завершении украинского кризиса, за что заработал себе пару язвительных выпадов от оппонентов. Президент Франции, однако, снова уточнил, что членство Незалежной в альянсе будет воспринято в качестве конфронтационного шага. А потому такое вступление не станет "наиболее вероятным сценарием". Конфронтация с РФ же Западу не нужна, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кое-кто из читателей, кстати, обратил внимание, что после роста напряженности между Россией и Западом приемлемый диалог с Москвой могут выстроить разве что Анкара с Пекином. Другие же посчитали, что Париж выступил хоть и с адекватной, но запоздалой реакцией.

"Разве не мог Макрон заявить об этом на год раньше? Чтобы уговорить Запад пообещать нерасширение альянса на восток", – указал читатель.

К слову, Макрона уже успели обругать коллеги из восточноевропейских государств. Страны Балтии заявили, что комментарии Парижа возмутительны. Чехия, председательствующая в Совете ЕС, устроила дипломатический "демарш" при поддержке Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, Западу далеко за конфликтом ходить не нужно: достаточно увеличивать военный бюджет для Киева и накачивать его оружием, передает "Свободная Пресса".