Россия не собирается сдавать позиции

Американские эксперты с пристальным вниманием следят за каждым словом нашего президента Владимира Путина. Недавние заявления российского главнокомандующего весьма насторожили специалистов из Соединенных Штатов Америки.



Речь идет о выступлении Владимира Владимировича на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Тогда Путин заявил, что в самое ближайшее время мощная российская ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство. Как известно, прозванная на Западе "Сатаной-2" ракета очень беспокоит американцев и европейцев.

Аналитики авторитетного издания 19FortyFive уверены, что данное заявление нашего президента стало поворотным в спецоперации по демилитаризации украинского государства.

"Можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины", – рассуждают американские специалисты.

Кроме того, аналитики с большим вниманием отнеслись к словам президента об отсутствии ограничений по финансовой поддержке армии. Американцы считают, что в самое ближайшее время на полях спецоперации начнутся серьезные перемены.