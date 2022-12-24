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Американские эксперты с пристальным вниманием следят за каждым словом нашего президента Владимира Путина. Недавние заявления российского главнокомандующего весьма насторожили специалистов из Соединенных Штатов Америки.
Речь идет о выступлении Владимира Владимировича на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Тогда Путин заявил, что в самое ближайшее время мощная российская ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство. Как известно, прозванная на Западе "Сатаной-2" ракета очень беспокоит американцев и европейцев.
Аналитики авторитетного издания 19FortyFive уверены, что данное заявление нашего президента стало поворотным в спецоперации по демилитаризации украинского государства.
"Можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины", – рассуждают американские специалисты.
Кроме того, аналитики с большим вниманием отнеслись к словам президента об отсутствии ограничений по финансовой поддержке армии. Американцы считают, что в самое ближайшее время на полях спецоперации начнутся серьезные перемены.
Некоторые граждане нашей страны оказались ущемлены в правах