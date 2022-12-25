Токаев обратился к Путину из-за конфликта на Украине

Токаев обратился к Путину из-за конфликта на Украине
Фото: kremlin.ru
Стала известна официальная позиция лидера

Казахстан придерживается сдержанной линии в отношении российско-украинского конфликта. С февраля власти страны воздерживались от резких и категорических заявлений, не принимая ничью сторону. Только к середине декабря Астана впервые высказала позицию на саммите ООН, проголосовав против крымской резолюции из-за якобы нарушений прав человека в Крыму и Севастополе. Также в нее был включен призыв по выводу российской армии с украинской территории и прекращению боев. 

Тем не менее, по словам министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди, президент Токаев регулярно поднимает вопрос украинского конфликта во время личных бесед с Путиным. Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу NHK. 

Дипломат отметил, что и Россия, и Украина являются дружественными государствами для Казахстана. 

"Президент Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта", – заявил он.

Также, указал министр, казахстанский лидер не поддерживает введенные против РФ санкции, а Астана старается проводить многостороннюю и сбалансированную дипломатию.

В последний раз Токаев и Путин встречались в Москве в конце ноября. Вероятно, во время личной беседы глава Казахстана мог сделать аналогичный призыв к мирному урегулированию. 

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
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