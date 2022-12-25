Запад в ужасе: Россия начала массово уничтожать системы ПВО Украины

Эксперты раскрыли тактику ВС РФ

Российские войска начали задействовать новую стратегию массового уничтожения систем ПВО, которые используются Украиной для защиты своего воздушного пространства. Тактика оказалась настойко действенной, что уже нанесла огромный урон украинской обороне.

Эксперт Валентин Василеску в статье для Reseau International отметил, что ВС РФ задействуют в спецоперации беспилотники-мишени Е-95М с блочным отражателем, который имитирует радиолокационный сигнал крылатых ракет. Их отправляют в авангарде атакующих волн, но, в отличие от "Гераней" и крылатых ракет, они не стараются обходить батареи ЗРК стороной, а, напротив, идут в их направлении.

Также во время пуска ракет воздушное пространство патрулируютроссийские самолеты Су-30 и 35, оборудованные ракетами Х-31 и Х-58. Как только БПЛА приближаются к украинской ПВО, системы реагируют и обнаруживают себя – после этого по позициям наносится удар.

"Либо украинцы включат радары и пускают ЗРК. В этом случае они сбивают "ложные цели", дешевые и невооруженные дроны Е95М, но выявляют свои позиции. Либо украинцы не включают радары и крылатые ракеты, и беспилотники-камикадзе "Герань", которые идут за "приманкой", прорезают как масло оборону украинских ПВО и уничтожают их цели", – рассказал эксперт.

Он заявил, что такая тактика, вероятно, была организована генералом Суровикиным, который подчерпнул ее из сирийской операции "Кровавый сверчок" 1982 года. Специалист отметил, что эта хитрость является настолько эффективной в бою, что даже ужасает и ставит под вопрос эффективность поставок других систем ПВО Украине.