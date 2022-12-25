Озвучен срок решающего удара России по Украине

ВС РФ могут завершить спецоперацию в предстоящем году

Окончательная победа Москвы в украинском конфликте, вероятнее всего, произойдет ближе к лету, когда по ВСУ будет нанесен решающий удар. Такого мнения придерживается военный эксперт Константин Сивков.

Он считает, что на данный момент созданы идеальные условия для проведения глубоких операций и прорыва обороны украинской армии. Сейчас ВС РФ смогли получить преимущество в небе, на поле боя и в огневых позициях. Дополнителный плюс дала мобилизация в стране, которая позволила приблизиться к равной численности войск с противником.

Сивков полагает, что следующии шагом станет окружение ударных группировок войск Украины, формирование больших котлов, в результате чего все самые боеспособные части окажутся внутри.

Если условия на поле боя будут сказываться благоприятно, то, скорее всего, в течение нескольких месяцев можно ожидать полного разгрома ВСУ и установления контроля над украинскими регионами.

Однако эксперт отметил, что это возможно только в том случае, если внутри страны будет спокойно.