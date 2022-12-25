ВС РФ разнесли польское и американское оружие на Украине

Украинцев лишили важной техники

Российским войскам за минувшие сутки удалось уничтожить несколько западных вооружений в арсенале ВСУ в ходе наступления. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Около Северска были разбиты две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Ураган", польская самоходная артиллерийская установка "Краб". Неподалеку от Макеевки уничтожили две установки реактивной системы залпового огня (РЗСО) "Град", передает "Пятый канал".

Также ВСУ лишились трех артиллерийских систем М777, произведенных США.