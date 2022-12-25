Военный эксперт Кошкин: мы ожидаем активного наступления на позиции ВСУ вдоль всего фронта

Вооруженным силам РФ целесообразно этой зимой обеспечить поступательное движение вперед, освобождая новые территории. Об этом заявил военный эксперт, профессор Андрей Кошкин.

Эффективная работа ЧВК "Вагнер" позволила сконцентрировать практически всю армию Украины на Бахмутском направлении. Благодаря этому российские подразделения получили возможность начать наступление по всей линии фронта, двигаясь к освобождению Славянска, Краматорска и Херсона.

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что такой возможностью необходимо воспользоваться и приступить к продвижению вперед. По его словам, смена сезонов не должна останавливать реализацию специальной военной операции.

"Зимой боевые действия имеют специфику. Это не значит, что их надо останавливать. Если мы воюем летом, то есть зеленка, в которой выгодно совершать маневры, потому что она закрывает значительную часть пространства. Зимой в той же местности зелени нет, открытая местность, снег. Мы должны учитывать эту особенность", – отметил эксперт.

Аналитик обратил внимание на комплексный подход российских подразделений, позволивший создать прочную платформу для наступления по всем фронтам. По его мнению, процесс перегруппировки, вероятно, завершен.

"Ни о какой остановке (боевых действий – прим. ред.) никто не заявлял. Все говорили о том, что будут активные боевые действия. Линия боевого соприкосновения сегодня стабилизировалась. Это порядка немногим больше 800 км. Мы смогли ее обеспечить надежно и перейти в некую фазу активной обороны", – констатировал военный эксперт.

Андрей Кошкин добавил, что штурм позиций ВСУ назревался давно. Нынешнее время подходит как никогда лучше.

"У нас есть ресурсы, резервы, как по численности военнослужащих, поскольку прошла частичная мобилизация, так и по ресурсам, вооружениям, боевой технике, а главное – боеприпасам. Естественно, мы ожидаем активного наступления", — сообщил аналитик.

Кошкин уточнил, что вся информация, циркулирующая в публичной сфере, не полная. Главные сведения находятся в распоряжении профильной структуры, отвечающей за планирование и реализацию СВО.

"Направления (боевых действий – прим. ред.) и как будет все происходить, заключается в секретных картах, которые лежат в Генеральном штабе. Нам целесообразно обеспечить поступательное движение вперед", — сказал специалист.

Эксперт также отреагировал на недавний визит президента РФ Владимира Путина в Белоруссию. По его мнению, милитаристская активность Североатлантического альянса ведет к дестабилизации ситуации в регионе и может спровоцировать республику к активным действиям.

"В отношении Белорусского направления ведутся серьезные разговоры. Не случайно наш президент ездил в Минск, встречался с Лукашенко. Практически три года такого не было. Уже давно он там не был. Состоялись серьезные переговоры. Пока что речь идет об угрозе со стороны НАТО западным границам Союзного государства", — подчеркнул военный специалист.

Напомним, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают работать на Бахмутском направлении. Это вынудило Киев перебросить в город практически все боеспособные группировки ВСУ, ослабив позиции на других фронтах. Эксперты отмечают, что группировка украинских войск в Бахмуте составляет более 50 тысяч личного состава и огромное количество боевой техники.