Последнее предупреждение: Иран готовится отомстить Украине из-за России

В Тегеране отреагировали на призывы к атаке

Между Ираном и Украиной разрастается скандал – страны конфликтуют друг с другом из-за России. Киев обвиняет Тегеран в поставках беспилотников для российской армии, хотя официально иранские и российские власти подобное сотрудничество отрицают.

В офисе украинского президента думают, как можно лишить Иран возможности поставлять БПЛА для ВС РФ. К примеру, Михаил Подоляк считает, что действовать нужно радикально, поскольку санкции в этом вопросе не работают, как и резолюции ООН – требуется арестовывать поставщиков вооружения и разносить ударами военные производства в Иране.

На такое высказывание отреагировал известный иранский журналист Реза Аббаси. В своем Twitter он отметил, что, вероятно, такой выпад Подоляка в адрес Ирана был вызван "американским кокаином".

"Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху, это не угроза, это предупреждение", – указал он.

Это не первый раз, когда между Киевом и Тегераном происходит подобная перепалка. Ранее в иранском МИД предупреждали, что неосторожные заявления Зеленского могут привести к печальным последствиям, призвав не испытывать терпение властей Ирана "необоснованными обвинениями" в поставках оружия России.