Когда ВСУ ударят по Москве: назван вероятный месяц

Когда ВСУ ударят по Москве: назван вероятный месяц
Фото: unsplash.com
Россиян призывают не относится к таким заявлениям скептично

В телепередаче "Место встречи" на телеканале НТВ собравшиеся гости обсудили перспективы вероятного удара по российской столице со стороны ВСУ. Ранее украинцы уже демонстрировали такие намерения, атаковав военные аэродромы неподалеку от Москвы. Эксперты предупреждают, что сейчас относиться к такой вероятности легкомысленно нельзя. 

Один из гостей в шоу указал, что Украина уже приготовила дроны, которые полетят в сторону российской столицы в конце января. Телеведущий Андрей Норкин начал высмеивать подобную риторику, но его начали переубеждать и другие эксперты в студии. 

Политолог Виктор Олевич указал, что предсказания его коллеги об ударах по Москве – это последнее, над чем бы он стал смеяться. Гость напомнил, что ранее его знакомый уже предсказал успешное контрнаступление Украины, поставки Patriot ВСУ.

"Совершенно очевидно, что для украинских вооруженных сил, для их разведки цели в Москве, в Питере, в каких-то других городах являются достаточно желанными", – заявил он.

Олевич отметил, что до этого украинцы уже совершили успешные атаки в Рязанской и Саратовской областях. 

Некоторые специалисты выразили мнение, что у Киева еще осталось чувство собственного самосохранения и, вероятно, есть договоренности с Западом, которые помешают украинцам атаковать Москву. 

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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