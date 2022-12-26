Страшные звуки разбудили горожан ночью

Сегодня ночью, 26 декабря, тревожные новости пришли из Саратовской области. Там очевидцы услышали звуки взрывов, после чего завыли сирены. Такая информация распространяется по социальным сетям.



Как сообщает телеканал "360", судя по звукам, чрезвычайное происшествие случилось рядом с военным аэродромом Энгельса. По словам очевидцев, взрывы прозвучали около 02:30 (21:30 по московскому времени).

Интернет-издание URA.RU публикует видеоролик с камер наблюдения. На кадры попал момент взрыва, в небе видна яркая вспышка. Звуковая волна была такой силы, что во дворе сработала сигнализация нескольких припаркованных машин.

В информационном пространстве отмечают, что причиной ЧП мог быть сбитый беспилотник. Позже глава российского региона Роман Бусаргин сообщил, что по факту произошедшего ведется проверка. Губернатор подчеркнул, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, передает "Радио 1".

Утром в главном военном ведомстве нашей страны сообщили, что трое военных погибли при падении украинского беспилотника в районе военного аэродрома "Энгельс".