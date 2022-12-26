Зеленский нашел повод для устранения главкома ВСУ

Киев зачищает политическое пространство от конкурентов

Украинский лидер Владимир Зеленский чрезвычайно раздражен из-за появления политического конкурента в лице главкома ВСУ Валерия Залужного – популярность главнокомандующего украинскими силами набирает обороты. Банковая ищет формальный повод для того, чтобы "утопить" главкома, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Военные на Украине превратились в опасную для действующей администрации Киева политическую группу. Кулуарное противостояние Зеленского с Залужным растет. Запад делает ставку на Залужного как на одного из возможных преемников Зеленского, что не может не злить последнего и администрацию президента вместе с Андреем Ермаком.

Спикер полагает, что Киев начнет "разгонять" для устранения Залужного ситуацию с провальной кампанией украинской армии на донецком направлении. Бахмут стал настоящим адом для ВСУ, где они теряют по несколько сотен человек в день. Кроме потерь, ситуацию усугубляет массовое дезертирство в рядах ВСУ, за счет которого россияне продвигаются вперед, пишет "Пятый канал".

"Если ВСУ оставят Артемовск с Соледаром, Зеленский получит в руки реальное основание для отставки Залужного", – считает Кнутов.

В таком случае Залужного заменить на посту главкома глава ГУР Минобороны Украины с позиции Банковой может Кирилл Буданов.

Кстати, российские войска смогли вскрыть позицию противника у села Георгиевка с гаубицей, обстреливавшей Донецк. Войска РФ уничтожили гаубицу, а также два украинских "Града". В районе Марьинки же накрыли огнем еще три гаубицы ВСУ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".