ВСУ угодили в кровавую мясорубку под Сватово

ВСУ угодили в кровавую мясорубку под Сватово
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Киев отправляет все резервы на участок, не считая потери

У вооруженных сил Украины появились серьезные проблемы на Купянском и Краснолиманском направлениях – именно там в последнее время наблюдаются самые высокие потери ВСУ из-за наступления ВС России.

Купянск, наравне с Бахмутом, превращается в горячую точку в зоне СВО. Противник снимает подразделения с иных направлений, перебрасывая на Купянское личный состав, чтобы как-то компенсировать потери как среди живой силы, так и военной техники.

Соответствующая информация, пишет "Военное дело", подтверждается разведслужбами РФ, а также Народной милицией ЛНР.

Как отмечает источник, основные потери среди ВСУ санитарные: раненых не успевают спасти до транспортировки в госпитали. В целом же, сообщается в социальных сетях, идут ожесточенные бои по всей линии Сватово-Кременная. Ситуация для ВСУ там едва ли не более катастрофичная, чем в Бахмуте. Офис Владимира Зеленского перебрасывает огромные резервы на этот фронт, чтобы завершить год для информационного пространства на победной ноте – поэтому Киев не считает потери.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ стягивают допрезервы в направлении Сватово.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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