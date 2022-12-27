Всего один сценарий: когда США вступят в войну с Россией из-за Украины

В Китае допускают, что конец конфликту положит решительный удар ВС РФ

Основания для урегулирования ситуации на Украине в обозримой перспективе нет – обе стороны выражают стойкое желание решить все вопросы на поле боя. Тем не менее, китайские аналитики предполагают, что 2023 год может стать для российской спецоперации решающим.

Эксперты Global Times указывают, что Москва будет готовиться к выборам президента в 2024-ом году, и к этому моменту стране потребуется стабильность и спокойствие. Поэтому они допускают, что в 2023-ем Россия может предпринять решительные действия в зоне СВО, передает URA.RU. Пока же российская сторона демонстрирует полную готовность сопротивляться как военными методами, так и экономическими.

Аналитики допускают, что в будущем Запад может попытаться спровоцировать новый виток эскалации. При этом нельзя сделать точный прогноз о том, в каком объеме помощь США и ЕС продолжит поступать на Украину в предстоящем году, сообщает Общественная служба новостей.

По мнению экспертов, сейчас нет оснований полагать, что 2023-й станет периодом, когда НАТО открыто вступит в украинский конфликт, поскольку Вашингтон старается сделать все, чтобы его противостояние с Москвой обошлось меньшей кровью для американцев. Некоторые, впрочем, утверждают, что один сценарий вмешательства все же есть.

"Если США считают, что нанесение ударов по объектам в России и даже ее высшему руководителю усилит внутренние беспорядки и поставит под угрозу правящую позицию администрации Путина, то Вашингтон может предпринять рискованные действия, чтобы положить конец конфликту, но это, безусловно, приведет к полномасштабной войне между двумя крупнейшими военными державами мира",

– подытожили они.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон готовится физически устранить российского президента. На этот счет, отметил дипломат, Москве есть чем ответить, указывает телеканал "360".