Почему Россия не отвечает на удары по аэродромам внутри страны

Почему Россия не отвечает на удары по аэродромам внутри страны
Фото: соцсети
Энгельс второй раз был атакован беспилотниками

Накануне российские власти сообщили об атаке на военный аэродром в Энгельсе. Указывалось, что до него добрался украинский беспилотник, который удалось сбить. В результате падения обломков погибло трое солдат.

Это не первая атака на военный объект в Саратовской области, подобное произошло еще в начале декабря, но тогда обошлось без жертв. Публицист Анатолий Вассерман рассказал, почему Россия до сих пор жестко не ответила на действия украинцев.

По словам эксперта, удары по аэродромам – спланированная американцами провокация. Цели они выбирают неслучайно – под атаки попадают только те военные объекты, на которых есть ракеты, в теории способные долететь до территории США. Поэтому, к примеру, до сих пор Ростовская область избегала обстрелов. 

В Вашингтоне надеются, что удары по ядерному арсеналу и стратегическим силам станут основанием для задействования пункта российской ядерной доктрины об обороне. Тогда это позволило бы им ввести в зону СВО контингент НАТО. 

"Пока мы воздерживаемся от этого. Исходим из того, что для Украины хватит и неядерных сил. А бить по США вроде бы пока рановато",

– подытожил Вассерман.

После удара по аэродрому в Энгельсе вечером в городе вновь прозвучала воздушная тревога. Как объяснили местные власти, это было сделано для повышения боевой готовности, передает "Свободная пресса". 

Источник: Ростов газета ✓ Надежный источник
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