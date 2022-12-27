На Западе озвучили пять вариантов будущего СВО на Украине в 2023 году

На Западе озвучили пять вариантов будущего СВО на Украине в 2023 году
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Аналитики стараются исключить большие успехи ВС РФ

В преддверии нового года журналисты британского BBC опросили экспертов, узнав их прогнозы о будущем российской спецоперации на Украине в 2023 году. Они допустили, что конфликт может развиться по пяти различным сценариям.

Первый подразумевает весеннее наступление России. В этом могут существенную роль сыграть мобилизованные, которые в данный момент проходят военную подготовку. До этого будут сражаться за контроль в районе Кременной и Сватово – если ВСУ смогут отбить позиции, то это отбросит ВС РФ примерно на 60 км. 

Второй, оптимистичный для Украины – победа и восстановление инфраструктуры. Эксперты утверждают, что это может произойти даже до наступления весны 2023-го, приводя в качестве аргумента "мотивацию, решимость и мужество украинских военных". 

Третий – затягивание конфликта из-за отказа от переговоров. Пока ни одна из сторон не готова решать все таким образом, предпочитая использовать военные инструменты, указывают аналитики.

Четветый – поход украинцев на Крым уже в январе. Однако они допускают, что операция будет длительной, и точки в ней будут поставлены только к концу 2023-го года.

Последний сценарий включает в себя перемалывание украинских сил на узких направлениях, продолжая вести бои "на истощение" и нанося удары по инфраструктуре Украины.

Тем не менее, они подытожили, что все варианты – лишь возможные прогнозы. О реальном положении и направлении конфликта станет известно, как минимум, после того, как на украинской земле начнет замерзать грязь. 

Источник: BBC News ✓ Надежный источник
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