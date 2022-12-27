ВСУ захватили военную технику ВС РФ и невероятно разочаровались

ВСУ захватили военную технику ВС РФ и невероятно разочаровались
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российская армия помешала украинцам ремонтировать вооружение

Украинские военные утверждают, что с начала спецоперации они смогли взять несколько российских танков и другой военной техники – часть даже оказалась боеспособной, но с некоторыми нюансами, передает The Washington Post.

Сперва, по рассказам украинцев, они активно использовали технику против ВС РФ. Они даже в шутку называли ее "ленд-лизом", но сейчас все машины стоят без надобности в ангарах, поскольку мастера никак не могут найти способ их починить.

В первую очередь, у ремонтников нет нужных деталей. Они пытаются найти аналогичную технику, которую получили другие бригады, но нормальные коммуникации между подразделениями не налажены. 

Солдаты утверждают, что танк Т-80 – одна из лучших моделей, что когда-либо стояла у них на вооружении. Но работать на них в данный момент затруднительно. Украинцы надеялись, что ВС РФ будут оставлять их на поле боя, однако все найденные трофеи оказались неисправными, что невероятно их разочаровало. 

"Те, которые нуждались в ремонте, но в конечном итоге работали, составляли, вероятно, 30%. А последние 50% были хламом, требующим большой работы", – заявил один из бойцов.

Ремонт техники НАТО требует отбуксировки на базу альянса в Польше, в итоге процесс может затягиваться на несколько недель, что серьезно затрудняет ведение боевых действий. ВСУ стараются все чинить на местах, но это тоже удается с трудом. 

В модернизированных российских танках, к примеру, техники зачастую не могут даже установить, в чем причина поломки – это занимает у них слишком много времени. Дополнительные проблемы возникают на фоне зимы, которая влияет на скорость износа вооружения, а также недостаток электричества. Украинцам попросту не хватает генераторов, чтобы питать все инструменты для ремонта. Они полагают, что именно это и было основной целью ВС РФ, когда наносились удары по энергетической инфраструктуре страны. 

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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