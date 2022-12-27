У ПВО России нашлась одна серьезная проблема

У ПВО России нашлась одна серьезная проблема
MOD Russia/www.globallookpress.com
Противник оформил дубль по аэродрому стратегической авиации - пора давно было сделать выводы

Атака украинского БПЛА по аэродрому в Энгельсе, произведенная 26 декабря, произошла в день ПВО России. Медиа обращают внимание, что с противовоздушной обороны страны не все так гладко. Можно абстрагироваться от деталей и обратить внимание на простые цифры: день войск ПВО отмечают во второе воскресенье апреля, а день войсковой ПВО – 26 декабря.

На деле же и то, и другое – абсолютно независимые друг от друга и разные формирования, у которых разнятся задачи, структуры, вузы и техника. Войсковая ПВО – часть Сухопутных сил, прикрывающая наземку. А войска ПВО – часть ВВС, несущие ответственность за защиту от воздушных атак в воздушной и космической сфере. Они же и защищают стратегические объекты.

С годов СССР обе структуры представлялись (да и на деле являлись) разными структурами. Кадровиков и теоретиков войсковой ПВО выковывали в Смоленске, а вторых – в Твери. Кто же должен был из них защитить аэродром в Энгельсе?

БПЛА, в любом случае, попал в зону ответственности противовоздушной обороны России, которая и должна была следить за воздушными границами страны. Но дрон так же прошел по радарам войсковой ПВО, которая прикрывала аэродром стратегической авиации.

Кто виноват в инциденте? БПЛА мог пролететь сотни километров. Тут уже стоит вопрос о согласованности обеих структур ПВО в сложившейся ситуации. Непонятно, как проходил между ними обмен данными, пишет "Московский Комсомолец".

Остается надеяться, что обе ПВО действовали в связке. Удар ВСУ нанесли как раз тогда, когда дальняя российская авиация собиралась на вылет. Разведка противника работает, как и наша. Нельзя исключать, что украинские структуры могли найти заброшки в виде оставленных аэродромов малой авиации.

В телеграм-каналах, кстати, прозвучала следующая мысль: военкор Александр Сладков заявил, что инструкции, приказы и уставы не были соблюдены. Значит, считает журналист, кое-кто совершенно расслабился.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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