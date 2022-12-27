Почему Зеленского не уничтожили ракетой: эксперт рассказал о договоре РФ с Западом

Почему Зеленского не уничтожили ракетой: эксперт рассказал о договоре РФ с Западом
Владимир Зеленский. Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Кулуарные соглашения никто не отменял, считает аналитик

Если Российская Федерация атакует центры принятия решений – а именно сами здания правительства и ведомств в Киеве – управление ВСУ и прочими составляющими в военном конфликте с украинской стороне будет парализовано. Однако нужно брать в расчет политические мотивы, указывает военный эксперт Константин Сивков.

По словам специалиста, в конфликте стороны "состыковали" артиллерию с танковыми войсками и авиацией, целеуказанием и действиями со стороны Украины и Запада. Тот же самый вопрос касается военной логистики.

Однако, указывает Сивков, центры принятия решений бьют и атакуют. Правда, наверняка, уверен он, у России в силе некая договоренность Запада, по которой она не трогает Владимира Зеленского с его администрацией.

Однако, если ударить по самой Банковой, можно уничтожить главный центр управления. Без него Киев уже не смог бы осуществлять диалог с кураторами.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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