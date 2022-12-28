Кремль сорвал главный план Зеленского по Украине

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Москва отказывается от признаний любых планов по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, если Киев не станет отказываться от притязания на освобожденные территории. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Государственный служащий уточнил, что украинское руководство должно учитывать текущие территориальные реалии. Иные планы, в которых они исключены, Кремль не признает "мирными".
Таким образом чиновник прокомментировал политическую инициативу Киева, заявившего до этого "возобновлении мира". Ранее Владимир Зеленский заявил, выступая в середине ноября перед "Большой двадцаткой", что у украинской стороны появилась формула из нескольких пунктов. Одни из них – "вывод войск РФ", а также "возвращение справедливости".
НАТО продолжает накачивать Украину