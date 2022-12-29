Перед праздниками ситуация на фронте усугубилась

Вооруженным силам украинского государства кровь из носа как нужны достижения на поле проведения специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Украинские командиры отправляют вояк в самое пекло и требуют от них прорывов обороны. Так, тревожная ситуация сложилась в районе стратегически важного населенного пункта Торское в ДНР.



Как сообщает телеканал "360", бойцы Западного военного округа схлестнулись в противостоянии с украинскими боевиками, которые пытаются прорвать линию обороны у этого населенного пункта. Сообщается, что атаки незалежных вояк успешно отбиваются.

"Передний край нашей обороны: прямо и по флангам – противник, впереди – Торское", – передает слова командира с позывным "Ювелир" интернет-издание "Свободная пресса".

Собеседник журналистов рассказал, что украинские военные регулярно напоминают о своем существовании, за что получают шквальный обстрел.

Как рассказал "Ювелир", позиции Вооруженных сил Российской Федерации обстреливаются примерно три раза в день. Однако доблесть и готовность наших бойцов отстаивать интересы родного государства помогает армии держать позиции, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".