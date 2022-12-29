Готовится тяжелый удар: ВС РФ выбрали новую военную цель на Украине

Москва, вероятно, займется уничтожением "главного оружия" Киева

Российская армия больше не делает упор на удары по украинской инфраструктуре. Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что такие атаки были лишь частью общей стратегии, и теперь перед ВС РФ стоит новая цель.

Аналитик отмечает, что, наиболее вероятно, ракеты били не конкретно по инраструктуре, а по местам скопления и предприятиям, задействованных в хранении боеприпасов и военной техники, а также используемых для ряда других целей – к примеру, ремонта. Сейчас, по его словам, военные будут атаковать системы ПВО и телекоммуникации.

"Если удастся их поразить, а их там не так много, главных узловых точек менее 20, – то киевскую пропаганду можно лишить главного оружия, даже не погасив электроэнергию", – заявил Подоляка.

Эксперт отметил, что при этом незначительная часть электричества будет доступна местному населению. Но в то же время его лишат информации, поступающей из Киева напрямую.