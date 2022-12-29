Готовится тяжелый удар: ВС РФ выбрали новую военную цель на Украине

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Российская армия больше не делает упор на удары по украинской инфраструктуре. Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что такие атаки были лишь частью общей стратегии, и теперь перед ВС РФ стоит новая цель.
Аналитик отмечает, что, наиболее вероятно, ракеты били не конкретно по инраструктуре, а по местам скопления и предприятиям, задействованных в хранении боеприпасов и военной техники, а также используемых для ряда других целей – к примеру, ремонта. Сейчас, по его словам, военные будут атаковать системы ПВО и телекоммуникации.
"Если удастся их поразить, а их там не так много, главных узловых точек менее 20, – то киевскую пропаганду можно лишить главного оружия, даже не погасив электроэнергию", – заявил Подоляка.
Эксперт отметил, что при этом незначительная часть электричества будет доступна местному населению. Но в то же время его лишат информации, поступающей из Киева напрямую.
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