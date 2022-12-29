Поляки готовятся захватить новые регионы

Польские СМИ сообщают, что в предстоящем 2023 году в стране ожидается призыв резервистов для участия в новых военных учениях. Всего они намерены привлечь к этому порядка 250 тысяч мужчин в возрасте до 55 лет. На этом фоне местные жители начали тревожится, что ожидается вступление контингента НАТО в украинский конфликт.

По неподтвержденным данным, за последнее время Польшу покинули порядка 70 тысяч человек, кто хочет избежать "мобилизации" – они уехали в другие страны ЕС и Великобританию. Эксперты прогнозируют, что в следующем году отток местного населения может возрасти.

Военный аналитик Виктор Литовкин полагает, что в будущем вступление альянса в конфликт и правда возможно, а Польша в этом вопросе станет донором кадров. При этом он указывает, что Варшава преследует собственные цели – забрать четыре западных области Украины.

"Я думаю, что предстоящая мобилизация и призыв польских резервистов связаны как раз с возможным вводом польских войск на Западную Украину. А вовсе не с тем, чтобы поляки могли управлять какой-то сложной западной техникой в составе ВСУ",

– заявил он в беседе с РИА ФАН.

Сами поляки ранее объявляли, что в предстоящем году намерены серьезно увеличить число военных в стране, а также усилить рубежи. Они приняли новую военную реформу, заявляя об амбициях стать одной из самых сильных армий в НАТО. Однако, как подчеркивали в Варшаве, для этого нужны серьезные вложения – в противном случае ЕС останется недостаточно защищен перед новыми угрозами.