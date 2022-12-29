Названа настоящая причина объявленной в Польше "мобилизации"

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Польские СМИ сообщают, что в предстоящем 2023 году в стране ожидается призыв резервистов для участия в новых военных учениях. Всего они намерены привлечь к этому порядка 250 тысяч мужчин в возрасте до 55 лет. На этом фоне местные жители начали тревожится, что ожидается вступление контингента НАТО в украинский конфликт.
По неподтвержденным данным, за последнее время Польшу покинули порядка 70 тысяч человек, кто хочет избежать "мобилизации" – они уехали в другие страны ЕС и Великобританию. Эксперты прогнозируют, что в следующем году отток местного населения может возрасти.
Военный аналитик Виктор Литовкин полагает, что в будущем вступление альянса в конфликт и правда возможно, а Польша в этом вопросе станет донором кадров. При этом он указывает, что Варшава преследует собственные цели – забрать четыре западных области Украины.
"Я думаю, что предстоящая мобилизация и призыв польских резервистов связаны как раз с возможным вводом польских войск на Западную Украину. А вовсе не с тем, чтобы поляки могли управлять какой-то сложной западной техникой в составе ВСУ",
– заявил он в беседе с РИА ФАН.
Сами поляки ранее объявляли, что в предстоящем году намерены серьезно увеличить число военных в стране, а также усилить рубежи. Они приняли новую военную реформу, заявляя об амбициях стать одной из самых сильных армий в НАТО. Однако, как подчеркивали в Варшаве, для этого нужны серьезные вложения – в противном случае ЕС останется недостаточно защищен перед новыми угрозами.
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