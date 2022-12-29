Хитрый маневр ВС РФ обезоружил системы ПВО на Украине

Солдаты используют новую тактику

Военный эксперт Юрий Кнутов утверждает, что в последнее время российская армия научилась мастерски наносить ракетные удары, потивостоять которым украинская оборона не в состоянии. В беседе с МК он рассказал, с помощью какого хитрого маневра им удается обманывать ПВО.

По его словам, сперва в зону предполагаемого удара посылают ракеты-обманки, которые имитируют эффективную площадь рассеяния реальных целей с большими размерами. Они помогают обнаружить место, где в данный момент находятся системы противовоздушной обороны, после чего в ход идут крылатые ракеты.

Также эксперт отметил, что российская армия стала массово использовать беспилотники-камикадзе, которые идут впереди и отвлекают на себя ПВО – противник тратит ракеты на поражение относительно дешевой техники.

Кнутов заявил, что новая тактика привела к тому, что недавно были выведены из строя четыре зенитных дивизиона украинской ПВО.