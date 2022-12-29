Французские танки никогда не поставят Украине - и вот почему

Сделано официальное заявление

Украинская сторона пытается получить от стран НАТО любое вооружение, которое только возможно. Однако на Западе осторожно подходят к таким поставкам, согласовывая только те типы, которые в первую очередь не будут восприняты Россией чрезвычайно резко, а во вторую – которыми украинцы в состоянии управлять после подготовки.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню после визита в Киев отметил, что последняя проблема является одной из ключевых. Дополнительное отягощающее обстоятельство состоит в том, что ВСУ не могут самостоятельно чинить технику альянса, из-за чего ее приходится переправлять в Польшу – в этот момент армия, порой, лишается слишком важного вооружения на поле боя.

Лекорню отметил, что они стараются поставлять то оружие, использовать которое украинцы могут в самые короткие сроки. Именно поэтому Киев никогда не получит от Парижа танки "Леклерк".

"Их обслуживание слишком сложно для армии, которой они нужны немедленно", – заявил министр.

Чтобы хоть как-то уменьшить время с тех пор, когда поставки оружия согласовываются до того, как оно попадает в руки солдат, французы придумали механизм, который позволит Украине напрямую размещать заказы у производителей военной техники. Также это будет касаться поставок запчастей для уже переданного вооружения.