Французские танки никогда не поставят Украине - и вот почему

Французские танки никогда не поставят Украине - и вот почему
Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сделано официальное заявление

Украинская сторона пытается получить от стран НАТО любое вооружение, которое только возможно. Однако на Западе осторожно подходят к таким поставкам, согласовывая только те типы, которые в первую очередь не будут восприняты Россией чрезвычайно резко, а во вторую – которыми украинцы в состоянии управлять после подготовки.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню после визита в Киев отметил, что последняя проблема является одной из ключевых. Дополнительное отягощающее обстоятельство состоит в том, что ВСУ не могут самостоятельно чинить технику альянса, из-за чего ее приходится переправлять в Польшу – в этот момент армия, порой, лишается слишком важного вооружения на поле боя.

Лекорню отметил, что они стараются поставлять то оружие, использовать которое украинцы могут в самые короткие сроки. Именно поэтому Киев никогда не получит от Парижа танки "Леклерк". 

"Их обслуживание слишком сложно для армии, которой они нужны немедленно", – заявил министр.

Чтобы хоть как-то уменьшить время с тех пор, когда поставки оружия согласовываются до того, как оно попадает в руки солдат, французы придумали механизм, который позволит Украине напрямую размещать заказы у производителей военной техники. Также это будет касаться поставок запчастей для уже переданного вооружения.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ

Эксперты Поднебесной внимательно следят за развитием событий

Танки Т-80 в деле: в Запорожье перебросили мощные боевые машины

Наше вооружение серьезно превосходит технику противника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей