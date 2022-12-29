Смогут ли ВСУ нанести удар по Москве: прогноз эксперта

Обнаружить беспилотники с помощью ПВО крайне затруднительно

В последнее время попытки ВСУ нанести удары по удаленным вглубь России населенным пунктам участились. На украине уверяют, что смогут достать своими дронами даже до Сибири – якобы этому помогла сделанная модернизация летательных аппаратов. Военный эксперт Юрий Кнутов оценил, насколько гипотетически возможен успешный удар украинцев по Москве.

В беседе с МК он отметил, что обнаружить БПЛА с помощью радаров крайне затруднительно – от части это и объясняет довольно успешное их использование в зоне СВО российскими военными. Для того, чтобы поймать дрон-камикадзе, нужно видеть его либо на радиолокационном радаре, либо в обычном или инфракрасном диапазоне.

Однако проблема в том, что эти устройства невозможно засечь. Иногда их можно увидеть чисто визуально и открыть огонь, но стрелять из ПЗРК практически бесполезно – все дело в материалах, из которых состоят аппараты.

"Эти материалы пропускают радиоволны, сам двигатель имеет невысокую температуру, сопоставимую с окружающей средой, а потому на инфракрасных приборах не виден", – объяснил Кнутов.

По его словам, эта проблема с обнаружением беспилотников есть как у украинских систем ПВО, так и у российских. Тем не менее, в вопросах выявления дронов себя хорошо проявили комплексы "Панцирь" и "Тор" во время операций в Сирии. Первые как раз в большом объеме стоят на охране Москвы.

"На мой взгляд, того количества средств, которое развернуто вокруг столицы, вполне достаточно, чтобы отразить любые попытки ударов", – считает аналитик.

Дополнительную уверенность в него вселяют результаты учений по отражению массированной атаки на столицу крылатых ракет – военным удалось сбивать все со стопроцентной эффективностью.