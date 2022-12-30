Политик призвал готовиться к худшему

Старт специальной военной операции по демилитаризации украинского государства оказал серьезное влияние на все мировое пространство. По мнению бывшего польского главнокомандующего Александра Квасьневского, старый миропорядок фактически обрушился после перехода украинского конфликта в острую фазу.



"Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи", – объявил политик, его слова приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По мнению государственного деятеля, сейчас мир находится в состоянии "небезопасного хаоса". Фактически человечество оказалось на пороге Третьей мировой войны, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".

Квасьневский добавил, что обрушение старого миропорядка также было ознаменовано избранием на пост американского главнокомандующего престарелого политика Джо Байдена и разгоревшимся конфликтом между Китайской Народной Республикой и Тайванем, передает телеканал "360". Поляк уверен, что сейчас любой самый незначительный конфликт может превратиться в глобальную войну.