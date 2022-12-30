Киевский режим не готов сдавать позиции

Все мировое сообщество внимательно следит за событиями, разворачивающимися на территории Донецкой народной республики. Вооруженные силы Украины несут огромные потери в живой силе, однако киевский режим готов на все, чтобы показать западным кураторам хоть какие-то успехи на этом направлении.



Так, стало известно, что серьезная группировка иностранных наемников переброшена на территорию ДНР под Артемовск и Соледар. Такой информацией с общественностью поделился луганский офицер Андрей Марочко, передает телеканал RT.

Как отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей", боевиков перебросили в самое пекло для того, чтобы попытаться сдержать наступление Армии России. Марочко подчеркнул, что так называемые отряды быстрого реагирования состоят исключительно из зарубежных "гостей".

Наемников хорошо вооружили – они передвигаются на бронемашинах Хаммер, в руки каждому выдали оружие натовского образца. Общение с украинскими командирами проходит через переводчиков, сообщает информационный ресурс URA.RU.