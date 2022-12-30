Когда окончательно закончится СВО: назван новый вероятный срок

Чисто политического или военного решения не будет

В конце года принято подводить итоги. Самым громким событием уходящего 2022-го стало начало российской спеоперации на Украине. Если летом эксперты предполагали, что уже ближе к зиме в конфликте получится поставить точку, то сейчас понятно, что все затягивается – об этом даже говорил президент России.

Эксперты сходятся во мнении, что первые признаки мирного урегулирования могут появиться в 2023-ем. Как минимум потому, что это будет необходимо США и России перед предстоящими выборами президента. Военкор Дмитрий Стешин рассказал, когда, по его мнению, может завершиться СВО.

Он отметил, что Украина является "фарфоровым зайцем", на котором НАТО отрабатывают гипотетическую войну с Россией. Выход российской стороны из конфликта покажет, стоит ли ждать его повторения – поэтому останавливаться нельзя.

"Предположу, что закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Чисто военного решения нет, и чисто политического решения тоже нет", – заявил он.

Стешин считает, что российские войска в будущев зайдут в Крещатник и все другие русскоязычные области. Он допускает, что даже Ивано-Франковск может проголосовать за присоединение к России.