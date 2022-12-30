В Белгородской области назвали общее чило погибших от обстрелов ВСУ

Всего пострадали более ста человек

С начала СВО Белгородская область подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков впервые озвучил общее число погибших и пострадавших от действий украинских военных.

В эфире "России 24" он заявил, что всего в Белгородской области в результате обстрелов скончалось 22 мирных жителя. Еще порядка сотни были ранены, передает "Радио 1". 

Также частично или полностью было разрушено около 1,6 тыс квартир и частных домовладений. Из 15 населенных пунктов области уехали практически все жители, сейчас там нет газа и электричества, и возможности восстановления снабжения ресурсами нет. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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