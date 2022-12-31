Новая ракетная тактика: "камикадзе" вскрывают ПВО Украины

Расчеты противовоздушной обороны противника успешно уничтожаются

ВС России решили сменить тактику по уничтожению критической инфраструктуры противника и его ПВО. В ходе атаки, произведенной 29 декабря, россияне смогли точно поразить два расчета противовоздушной обороны Украины. Военный эксперт Юрий Кнутов указал, что ракетные удары теперь проходят несколько иначе – с максимальным уроном для противника.

Минобороны прислушалось к многочисленным советами и начало атаковать "Геранями" объекты ВСУ в ночное время суток, поражая склады с техникой и оружием с артиллерийскими припасами, а также комплексы ПВО. Перед роем БПЛА в небе показываются имитирующие ракеты цели с линзами Люнеберга, вскрывающими элементы вражеской ПВО. Наземные силы противника начинают лупить и по "лже-целям", расходуя ракеты. Затем начинается новая атака.

Но и это не все: ранее ВС РФ применяли лишь "Калибры", а затем – "Герани". Теперь же на вооружении состоят дроны, отвлекающие противовоздушную оборону противника. Новая тактика позволяет методично выводить из строя украинские ПВО.

А военный эксперт Валентин Василеску заявил, что такой маневр успешно рассекречивает объекты противника. В ходе последней атаки россияне выпустили лишь двадцать процентов ракет, основная масса была нацелена на пусковые установки ПВО ВСУ.