Противника берут в окружение

Катастрофическое положение ВСУ под Бахмутом принимает все более серьезное положение для Киева – политическое руководство страны, кормящее население картинками и заявлениями о 100 сбитых ракетах из пятидесяти, было вынуждено выступить с заявлением о серьезных потерях со стороны украинской армии.

Советник администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что противник "отчаянно лезет в атаку", используя как танковые войска, так и авиацию и артиллерийскими расчетами.

Вместе с тем Арестович утверждает, что и войска РФ "несут серьезные потери".

Как пишут в социальных сетях, ад под Бахмутом оказался для вооруженных сил Украины петлей по сценарию с Северодонецком, когда ВСУ оказались в частичном окружении. Армия противника с его резервами методично уничтожалась, что не давало никакой возможности ВСУ для проведения контрнаступательных действий.