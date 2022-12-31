"Бахмутская петля": Суровикин придумал план для уничтожения резервов ВСУ

"Бахмутская петля": Суровикин придумал план для уничтожения резервов ВСУ
Сергей Суровикин. Фото: t.me/truekpru
Противника берут в окружение

Катастрофическое положение ВСУ под Бахмутом принимает все более серьезное положение для Киева – политическое руководство страны, кормящее население картинками и заявлениями о 100 сбитых ракетах из пятидесяти, было вынуждено выступить с заявлением о серьезных потерях со стороны украинской армии.

Советник администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что противник "отчаянно лезет в атаку", используя как танковые войска, так и авиацию и артиллерийскими расчетами.

Вместе с тем Арестович утверждает, что и войска РФ "несут серьезные потери".

Как пишут в социальных сетях, ад под Бахмутом оказался для вооруженных сил Украины петлей по сценарию с Северодонецком, когда ВСУ оказались в частичном окружении. Армия противника с его резервами методично уничтожалась, что не давало никакой возможности ВСУ для проведения контрнаступательных действий.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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