Новогодние каникулы тяжело начались для ряда регионов

Сегодня, 2 января, стало известно об очередной атаке Вооруженных сил Незалежной по территории нашей страны. Так, беспилотник украинских боевиков совершил нападение на многострадальную Брянскую область. Удар пришелся по Климовскому району.



Такой информацией с общественностью поделился руководитель этого российского субъекта Александр Богомаз. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что, к счастью, в результате атаки украинцев пострадавших нет. Однако удар беспилотного летательного аппарата серьезно повредил стратегически важный объект энергетического снабжения.

"В поселке отсутствует электричество", – сообщил губернатор.

Руководитель региона не стал уточнять, какой именно поселок Брянской области пострадал из-за атаки дрона.

Получивший удар Климовский район находится в юго-западной части региона. Эта территория является приграничной с Черниговской областью украинского государства.

Тем временем, российские военнослужащие продолжают выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. "Пятый канал" публикует кадры, на которых батарея пушек "Гиацинт-Б" уничтожила украинскую технику в Запорожье.