Бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи

С начала прошлого года на территории украинского государства ведутся ожесточенные бои, главная цель которых – провести полную денацификацию и демилитаризацию украинского государства. Ежедневно в главном оборонном ведомстве нашей страны рассказывают о последних событиях спецоперации. Сообщается, что за прошедшие сутки российским бойцам удалось уничтожить крупное логово иностранных боевиков.



Такой информацией с общественностью поделился официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант сообщил, что разгромлен "иностранный легион", располагавшийся в районе Краматорска и Масляковки. В результате высокоточного удара были ликвидированы более 130 зарубежных наемников.

Кроме того, наши бойцы продолжают активно продвигаться на Донецком направлении. В этой зоне фронта уничтожены около сотни вояк противника.

На Харьковском направлении нашим военным удалось ликвидировать две крупные группировки украинских диверсантов-разведчиков. Ожесточенные бои, призванные обезоружить преступный киевский режим, продолжаются.