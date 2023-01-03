130 трупов: Армия России разгромила иностранный легион в районе Краматорска

130 трупов: Армия России разгромила иностранный легион в районе Краматорска
Фото: www.unsplash.com
Бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи

С начала прошлого года на территории украинского государства ведутся ожесточенные бои, главная цель которых – провести полную денацификацию и демилитаризацию украинского государства. Ежедневно в главном оборонном ведомстве нашей страны рассказывают о последних событиях спецоперации. Сообщается, что за прошедшие сутки российским бойцам удалось уничтожить крупное логово иностранных боевиков.

Такой информацией с общественностью поделился официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант сообщил, что разгромлен "иностранный легион", располагавшийся в районе Краматорска и Масляковки. В результате высокоточного удара были ликвидированы более 130 зарубежных наемников.

Кроме того, наши бойцы продолжают активно продвигаться на Донецком направлении. В этой зоне фронта уничтожены около сотни вояк противника.

На Харьковском направлении нашим военным удалось ликвидировать две крупные группировки украинских диверсантов-разведчиков. Ожесточенные бои, призванные обезоружить преступный киевский режим, продолжаются.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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