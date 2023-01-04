Рогозин причудливым образом распорядился извлеченным из шеи осколком

Рогозин причудливым образом распорядился извлеченным из шеи осколком
Дмитрий Рогозин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фрагмент снаряда отправили западным деятелям

Недавно глава специального отряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин получил тяжелое ранение во время своего пребывания в Донбассе. Бывший глава "Роскосмоса" перенес серьезную операцию. Сегодня, 4 января, стало известно, каким образом он решил распорядиться извлеченным из него осколком.

Оказалось, что фрагмент снаряда, ранившего высокопоставленного российского деятеля, отправлен в руки западного дипломата. Осколок передали французскому послу в Российской Федерации Пьеру Леви.

Осколок отдали охранникам резиденции французского посла, расположенной в Москве. Вместе с фрагментом снаряда дипломатическому деятелю передали письмо от Рогозина.

В своем послании бывший глава "Роскосмоса" выразил сожаление, что официальный Париж фактически превратился в одно из самых кровожадных европейских государств. Решение Франции стать марионеткой США привело к самым плачевным последствиям для международного пространства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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