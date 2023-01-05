Россия лишила артиллерию ВСУ главного козыря

Брешь в артсистеме противника найдена

РФ смогла обнаружить брешь в украинской артиллерией, которую начала "щелкать". С начала специальной военной операции войска уничтожили свыше трех тысяч артустановок Украины, включая минометы. Впрочем, ВСУ вполне компенсируют такие потери наращиванием поставок от коллективного Запада, который передал Киеву пять сотен гаубиц и сотню РСЗО.

Наибольшая опасность для россиян – HIMARS и M777, действующие в районах с РЛС, считывающих координаты арторудий противника. Перед российской армией встал вопрос об уничтожении таких систем. Заменить их невозможно ввиду крайне высокой стоимости.

РФ пользуется всеми недостатками украинских контрбатарейных радаров, излучающих электромагнитные волны для обнаружения целей. За день до наступления Нового года войска уничтожили до семи таких единиц. 1 января – еще два. За ноябрь же было выведено восемь

В отсутствие контрбатарейных радаров точность и эффективность артиллерии сильно снижается. Радары позволяют размещать радиолокационные установки недалеко от фронта, поэтому их обнаружение практически ставит крест на РЛС, которые россияне методично уничтожают.