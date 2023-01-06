Всего несколько ударов: Суровикин разрушил планы ВСУ с дронами-камикадзе

После трагедии в Энгельсе Генштаб сделал выводы

РФ смогла поставить крест на планах украинского руководства – Генштаб решил сменить приоритеты в специальной операции, считает румынский военный аналитик Валентин Василеску.

После массовых атак по критической инфраструктуре противника оказалось, что наибольшие помехи вызывают контрбатарейные радары и артиллерия ВСУ. Их стали уничтожать с помощью дронов-камикадзе. Однако 31 декабря, в канун Нового года, произошло кое-что еще: РФ нанесла удары по объектам украинского ВПК и местам расположения вражеских БПЛА в Хмельницкой области.

Удар пришелся по базе 383-го полка и тридцать второй эскадрильи дистанционной разведки вооруженных сил Украины – там стояли БПЛА Ту-143 и Ту-141. Обе модели прошли вполне неплохую модификацию для того, чтобы поражать цели на территории РФ. Такие, как Энгельс.

Еще одна атака – участок с дронами на Харьковском авиационном заводе, где и производили Ту-141. Наконец, ключевой удар – атака по цеху "Мотор Сича", где занимались производством двигателей для указанных моделей БПЛА.

Таким образом, указывает Василеску, российские войска сорвали планы ВСУ по атаке на гражданские объекты в приграничных регионах.