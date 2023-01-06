Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Российские войска в ходе наступательных действий смогли прорвать оборонительную линию противника – армия прорывается к центру Соледара в Донецкой Народной республике, сообщается в социальных сетях.
Согласно приведенным данным, в настоящее время россияне удерживают контроль над населенным пунктом Бахмутское. Его удержание позволяет продвигаться в центр города. Севернее центра украинские войска уходят в вынужденное отступление.
По некоторым данным, РФ продвинулась у Клещеевки, атакуя со стороны Опытного. По информации военных корреспондентов, российские войска намерены взять Соледар в клещи, чтобы штурмовать позиции противника в северной части города.
Напомним, ВСУ кидают огромные резервы в направлении Бахмута-Соледара для удержания позиций. Для администрации Владимира Зеленского удержание этой линии имеет принципиальное значение – речь идет о требовании демократической партии США, которой необходимо использовать украинский конфликт в предстоящей избирательной кампании.
ВСУ несут огромные потери в бахмутском направлении из-за дефицита тяжелой техники и артиллерии.
Бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи