Противника берут в клещи

Российские войска в ходе наступательных действий смогли прорвать оборонительную линию противника – армия прорывается к центру Соледара в Донецкой Народной республике, сообщается в социальных сетях.

Согласно приведенным данным, в настоящее время россияне удерживают контроль над населенным пунктом Бахмутское. Его удержание позволяет продвигаться в центр города. Севернее центра украинские войска уходят в вынужденное отступление.

По некоторым данным, РФ продвинулась у Клещеевки, атакуя со стороны Опытного. По информации военных корреспондентов, российские войска намерены взять Соледар в клещи, чтобы штурмовать позиции противника в северной части города.

Напомним, ВСУ кидают огромные резервы в направлении Бахмута-Соледара для удержания позиций. Для администрации Владимира Зеленского удержание этой линии имеет принципиальное значение – речь идет о требовании демократической партии США, которой необходимо использовать украинский конфликт в предстоящей избирательной кампании.

ВСУ несут огромные потери в бахмутском направлении из-за дефицита тяжелой техники и артиллерии.