Пентагон научит ВСУ сбивать российские самолеты

Пентагон научит ВСУ сбивать российские самолеты
US Navy/www.globallookpress.com
Американцы уже передали главный рождественский подарок Киеву

Соединенные Штаты включили в новый пакет помощи для Киева зенитные ракеты радиолокационного действия Sea Sparrow, которых ранее у ВСУ не было. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, расщедрившийся Пентагон явно поднимает ставки, однако нужно помнить, что опыт в передаче таких подарков у американцев имеется – эти ракеты они передавали Тайваню.

Ранее Белый дом объявил о новой помощи в 3 млрд долларов. В пакет и вошли Sea Sparrow, которые используются для атак по воздушным целям – ракетам и самолетам.

Украинские войска уже успели переоборудовать свои "Буки" под американские ракеты. Так что перебрасывать пусковые установки Западу не потребуется. Дандыкин указывает, что Sea Sparrow ранее были не предназначены для того, чтобы запускать их с суши. Но других вариантов у украинских войск нет. 

Сами ракеты, в общем-то, не являются чем-то новым: состоят они на вооружении практически пятьдесят лет. Дальность стрельбы сравнительно мала – до тридцати километров, чтобы "накрывать" военные корабли.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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