Россия соблюдает в зоне СВО режим прекращения огня - Минобороны

Киев ответил на предложение о перемирии по случаю Рождества отказом

В зоне проведения специальной военной операции действует режим прекращения огня, который действует до 00:00 8 января. В зоне СВО режим соблюдается вдоль всей линии боевого соприкосновения, передает Министерство обороны РФ.

Как пишет "Пятый канал", ранее глава РФ Владимир Путин поручил Минобороны ввести соответствующий режим с 12:00 по московскому времени 6 января сроком на 36 часов.

Вместе с тем Москва призвала к прекращению огня Киев для того, чтобы дать людям возможность посетить службы в храмах в Рождество. Однако ВСУ отвергли призывы к перемирию.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США пришли в бешенство после отказа Зеленского от перемирия

Конгресс раскритиковал Киев

Российские войска устроили ад ВСУ в "Соледарском котле"

Противника берут в клещи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей