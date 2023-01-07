Россия соблюдает в зоне СВО режим прекращения огня - Минобороны

Киев ответил на предложение о перемирии по случаю Рождества отказом

В зоне проведения специальной военной операции действует режим прекращения огня, который действует до 00:00 8 января. В зоне СВО режим соблюдается вдоль всей линии боевого соприкосновения, передает Министерство обороны РФ.

Как пишет "Пятый канал", ранее глава РФ Владимир Путин поручил Минобороны ввести соответствующий режим с 12:00 по московскому времени 6 января сроком на 36 часов.

Вместе с тем Москва призвала к прекращению огня Киев для того, чтобы дать людям возможность посетить службы в храмах в Рождество. Однако ВСУ отвергли призывы к перемирию.