Что происходит под Соледаром: версии России и Запада

Что происходит под Соледаром: версии России и Запада
Фото: t.me/milchronicles
Вагнеровцев заметили в центре города

Российские войска последние несколько недель продолжают наступательное движение на Бахмутовском направлении. По данным источников, близких к российским войскам, с 30 декабря по 7 января подразделения ВСУ, обороняющие Соледар, потеряли порядка 500 солдат – часть из них были тяжело ранены, часть погибли. 

Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", в декабре наиболее крупные потери понес танковый батальон 61-й егерской пехотной бригады ВСУ – техника не может маневрировать на узких подъездных дорогах, из-за чего быстро уничтожается российскими войсками, в том числе и ЧВК "Вагнер". 

Военкор Семен Пегов утверждает, что ВС РФ смогли прорвать оборону Соледара и 6 января взяли под контроль поселок Бахмутское. Из-за фланговых прорывов противник отступает севернее центра.

Издание "Репортер" утверждает, что ВСУ массового бегут из Соледара, при этом Киев направил туда подкрепление. 

Американский "Институт изучения войны" также подтверждает продвижение российской армии в Соледаре. На кадрах с геолокацией они увидели наемника "Вагнер" в центре города – он был на заводе "Артемсоль". Пока украинская сторона сдерживает северо-западную часть населенного пункта.Также вагнеровцы продвинулись в Клещеевку к югу от Бахмута, заявляют аналитики. 

Журналист немецкого Bild утверждает, в ближайшее время группировка ВСУ, которая обороняет Соледар, может попасть в "котел". По его словам, российские войска контролируют примерно 80% города. 

Источник: Telegram
новости партнеров

Кремль ответил Зеленскому на отказ от перемирия

Киев лишил себя последнего шанса

Путин извлек главный урок из отношения НАТО к России

Кремль помнит о главном последствии горбачевского тщеславия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей