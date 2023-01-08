Что происходит под Соледаром: версии России и Запада

Вагнеровцев заметили в центре города

Российские войска последние несколько недель продолжают наступательное движение на Бахмутовском направлении. По данным источников, близких к российским войскам, с 30 декабря по 7 января подразделения ВСУ, обороняющие Соледар, потеряли порядка 500 солдат – часть из них были тяжело ранены, часть погибли.

Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", в декабре наиболее крупные потери понес танковый батальон 61-й егерской пехотной бригады ВСУ – техника не может маневрировать на узких подъездных дорогах, из-за чего быстро уничтожается российскими войсками, в том числе и ЧВК "Вагнер".

Военкор Семен Пегов утверждает, что ВС РФ смогли прорвать оборону Соледара и 6 января взяли под контроль поселок Бахмутское. Из-за фланговых прорывов противник отступает севернее центра.

Издание "Репортер" утверждает, что ВСУ массового бегут из Соледара, при этом Киев направил туда подкрепление.

Американский "Институт изучения войны" также подтверждает продвижение российской армии в Соледаре. На кадрах с геолокацией они увидели наемника "Вагнер" в центре города – он был на заводе "Артемсоль". Пока украинская сторона сдерживает северо-западную часть населенного пункта.Также вагнеровцы продвинулись в Клещеевку к югу от Бахмута, заявляют аналитики.

Журналист немецкого Bild утверждает, в ближайшее время группировка ВСУ, которая обороняет Соледар, может попасть в "котел". По его словам, российские войска контролируют примерно 80% города.