Руководство ВС РФ отдало важное распоряжение после трагедии в Макеевке

Приняты меры по защите солдат на позициях

Гибель 89 российских военнослужащих 1 января в Макеевке привела к тому, что руководство Армией России предприняло несколько шагов, чтобы защитить подразделения от повторения ситуации. Об этом пишет комбат Александр Ходаковский.

К такому выводу он пришел, ссылаясь на рожденственнские обстрелы из HIMARS Холодной Балки – трагичных последствий удалось избежать. Поэтому, уверяет военный, "выводы делаются и меры принимаются".

Также, по его словам, сейчас для мобилизованных введен специальный режим службы, чтобы минимизировать их скопления как "селедок в бочке". А солдат, которые воевали на Херсонском направлении и не видели несколько месяцев родных, решили перевести на дежурный режим – теперь они отбывают сутки на службе, а двое дома.

"Эта временная мера и разумна, и человечна – парни хотя бы дома побудут, – перезагрузятся", – написал он.

Напомним, 1 января в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где в этот момент находились российские военные. Их вычислили из-за звонков по мобильному телефону с поздравлениями.