Сделано важное заявление о второй волне мобилизации в России

Сделано важное заявление о второй волне мобилизации в России
Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Россиянам объяснили, почему в ближайшее время ее можно не ждать

Украинская разведка утверждает, что якобы 15 января в РФ объявят вторую волну мобилизации – всего на службу призовут еще около 500 тысяч солдат. Подобные прогнозы, впрочем, на Украине с февраля делают ежемесячно. Политолог Сергей Марков рассказал, что ждет россиян с мобилизацией в ближайшие пару месяцев.

Эксперт призвал всех не поддаваться украинской пропаганде, которая пытается посеять панику, рассказывая о подготовке второй мобилизационной волны. 

"Это вранье. Ее не будет. Причина простая. И это не доброта правительства", – написал он.

По словам Маркова, до сих пор не были полностью вооружены мобилизованные, которые отправились на службу в сентябре-октябре. Политолог отметил, что Владимир Путин не просто так говорил о 150 тысячах солдат, которые уже были отправлены в зону СВО – их удалось вооружить. Остальные ожидают своего часа.

"Нет никакого смысла проводить новую мобилизацию, так как на фронте нужна не толпа с АК, а современная армия, вооруженная современным оружием. А его пока на всех не хватает. Поэтому зимой никакой мобилизации не будет",

– подытожил он.

Источник: Telegram
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