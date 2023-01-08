Месть за Макеевку: ВС РФ провели операцию "Возмездие" против ВСУ

Месть за Макеевку: ВС РФ провели операцию "Возмездие" против ВСУ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины

Министерство обороны России сообщило, что в ответ на трагедию в Макеевке 1 января российская армия провела операцию "Возмездие". Как заявили в ведомстве, в ответ на атаку киевского режима по пункту временной дислокации ВС России по ВСУ был нанесен масштабный удар.

В течение суток удалось обнаружить позиции временной дислокации украинских солдат в Краматорске – они находились в общежитиях №28 и №47 – около 700 и 600 человек соответственно. 

Российские войска нанесли по их позициям удар, уничтожив, по предварительным данным, около 600 военных. 

Напомним, ВСУ нанесли удар по ПТУ в Макеевке 1 января. В результате погибло 89 российских военных. Причиной обнаружения позиций в Минобороны назвали звонки с новогодними поздравлениями на Новый год. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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