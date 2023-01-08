США могут согласиться на резкую просьбу Украины по вооружениям при одном условии

Американцы опасаются реакции России

После начала российской спецоперации на Украине перед странами Запада возникла дилемма – как оказывать поддержку Киеву и не пересечь "красные линии" Москвы, чтобы не довести ситуацию до Третьей мировой. Условный выход был найден – выставить перед украинским руководством условие о недопустимости ударов по России как оружием НАТО, так и в целом, пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что США и ЕС постепенно меняют подход к поставкам вооружения для ВСУ. К примеру, ранее Вашингтон, Париж и Берлин одобрили поставку танков "Брэдли", AMX-10 и "Мардер" соответственно. Но, по их словам, назвать это тяжелыми вооружениями крайне затруднительно, поскольку единственная цель такой техники – доставить пехоту по месту назначения и вести разведку.

Тем не менее, решение является важным в западной политике поставки оружия, поскольку размывает условную грань между оборонительными и наступательными военными средствами. До этого лидеры проявляли осторожность, посылая только то вооружение, которое в стратегическом плане можно рассматривать как оборонительное.

Издание пишет, что сейчас страны НАТО должны пойти на поставки оружия, которое требует у них Киев. Но при одном условии.

"Украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие для контратаки на собственно Россию и, вероятно, должны вообще воздержаться от нанесения ударов по территории России. Если у Кремля, с Путиным или без него, действительно есть красная черта, такое вторжение будет означать ее пересечение – как подразумевает российская ядерная доктрина", – указано в статье.

В России, в свою очередь, заявляли, что любое западное оружие, которое поставляется ВСУ, является законной целью российских военных и оно будет уничтожаться еще до того, как поступит в арсенал украинцев.

Помимо этого в декабре Украина стала атаковать аэродромы, расположенные в нескольких сотнях км от украинской границы. В Киеве утверждают, что смогли модернизировать советские БПЛА, однако российские эксперты полагают, что в этом им помогли американцы.